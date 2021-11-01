Без Селезнева и бить некому! Минай с одним ударом за матч разгромлен Днепром-1

Днепр-1 разгромил Минай / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Уже на 9-й минуте Алексей Гуцуляк открыл счет в матче, а еще до перерыва Артем Довбик и Александр Пихаленок довели счет до разгромного.

Второй тайм оказался не таким богатым на забитые мячи тем не менее, еще один раз хозяева поля смогли расписаться в воротах гостей – отличился Назарий Русин, вышедший на поле за пять минут до этого. Итоговый счет матча – 4:0.

Реклама

Удивительно, что Днепр-1 забил только четыре мяча, ведь за весь матч они нанесли 18 ударов, 10 из них – в створ ворот. Для сравнения, у Миная всего один удар за матч.

Отметим, что закарпатский клуб играл без своего звездного нападающего Евгения Селезнева.

Реклама

Днепр-1 набрал 25 баллов и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. Но уже сегодня вечером их может обойти Ворскла, если не проиграет Черноморцу. Расписание и результаты 13-го тура УПЛ есть на нашем сайте.