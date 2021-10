Без сорочки, з танцями і піснями: Циганський король відірвався на вечірці в Лас-Вегасі

Тайсон Ф'юрі відсвяткував свою перемогу в Лас-Вегасе / Фото: Колаж: Сьогодні

Відразу після чемпіонського бою з Деонтеєм Вайлдером, Тайсон Ф'юрі разом з дружиною Періс відправився відзначати свою перемогу до найближчого нічного клубу, повідомляє Dailymail.

Циганський король був помічений на майданчику нічного клубу Хакассан в Лас-Вегасі, який розташований поруч із Grand Arena, де Ф'юрі переміг Вайлдера.

На вечірці Тайсон відірвався на повну: танцював із пивом і без сорочки, співав пісні, разом із усією своєю командою виконав знаменитий хіт гурту Queen "We Are The Champions".

По ньому і не скажеш, що він провів важкі 11 раундів поєдинку!

Дружина британця Періс також брала участь у тусовці і розмістила новий пост у своєму Instagram.

"Найкращий чоловік! Люблю і невимовно пишаюся!" – підписала спільне фото Періс.

Крім того, привітав Ф'юрі з перемогою американський ді-джей Стів Аокі, який був присутній під час бою на Grand Arena.

Безумовно, цю ніч запам'ятають всі присутні на вечірці.

Нагадаємо, що британський боксер Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі, перемігши американця Деонтея Вайлдера.