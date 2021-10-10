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Без рубахи, с танцами и песнями: Цыганский король оторвался на вечеринке в Лас-Вегасе

Сергей Шаховец
10 октября, 16:01
Тайсон Фьюри с размахом отметил свою победу над Деонтеем Уайлдером

Тайсон Фьюри отвел душу на вечеринке в Лас-Вегасе / Фото: Коллаж: Сегодня

Сразу после чемпионского боя с Деонтеем Уайлдером, Тайсон Фьюри вместе с женой Пэрис отправился отмечать свою победу в ближайший ночной клуб, сообщает Dailymail.

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Цыганский король был замечен на площадке ночного клуба Хакассан в Лас-Вегасе, который находится рядом с Grand Arena, где Фьюри победил Уайлдера.

На вечеринке Тайсон оторвался по полной программе: танцевал с пивом, пел песни, со всей своей командой затянув знаменитый хит группы Queen "We Are The Champions".

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По нему и не скажешь, что он провел тяжелейшие 11 раундов поединка!

Жена британца Пэрис также участвовала в тусовке и разместила новый пост в своем Instagram.

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"Лучший мужчина! Люблю и неописуемо горжусь!" — подписала совместное фото Пэрис.

Кроме того, поздравил Фьюри с победой американский ди-джей Стив Аоки, который присутствовал во время боя на Grand Arena.

Безусловно, это ночь, запомнят все присутствовавшие на вечеринке.

Напомним, что британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив американца Деонтея Уайлдера.

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