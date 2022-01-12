Без Мессі ніяк: Барселона програла Реалу у Суперкубку Іспанії

Барселона vs Реал / Фото: Reuters

У Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулося Ель Класіко у рамках 1/2 фіналу Суперкубку Іспанії. Ми вели онлайн матчу Барселона – Реал на нашому сайті.

Реал у матчі з Барселоною був фаворитом з огляду на проблеми каталонців у нинішньому сезоні. І "вершковим" таки вдалося виграти, проте зробити це було нелегко.

Реклама

На забитий м'яч Вінісіуса у першому таймі "синьо-гранатові" відповіли голом у роздягальню Люка Де Йонга.

ГОЛ ВІНІСІУСА

Реклама

ГОЛ ЛЮКА ДЕ ЙОНГА

У другому таймі повторився сценарій першої 45-хвилинки. На гол Каріма Бензема "гранатові" відповіли влучним ударом Фаті. 2:2 – рахунок поєдинку в основний час.

Реклама

ГОЛ БЕНЗЕМУ

ГОЛ ФАТІ

У додатковий час фінальну крапку поставив Федеріко Вальверде, гол якого приніс Реалу перемогу та путівку у фінал Суперкубку Іспанії.

ГОЛ ВАЛЬВЕРДЕ

У фіналі Суперкубку Іспанії Реал зіграє проти переможця півфіналу між мадридським Атлетіко та Атлетіком із Більбао.

Суперкубок Іспанії. Півфінал.

Барселона – Реал – 2:3

Голи: Люк Де Йонг (42), Фаті (84) – Вінісіус (25), Бензема (72), Вальверде (98)

Барселона: Тер Штеген, Алвес (Гонсалес, 79), Піке, Араухо, Альба, Френкі Де Йонг (Педрі, 46), Бускетс, Гаві (Депай, 79), Дембеле, Люк Де Йонг (Фаті, 66), Ферран (Абдессамад, 46) , Ютгла, 110)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 91), Мілітао, Начо, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч (Вальверде, 82), Асенсіо (Родріго, 68), Бензема, Вінісіус (Кавамінга, 110)