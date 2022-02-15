Без медалі не фінішують: склад України на жіночу естафету у біатлоні

Олена Білосюк буде нашою фінішеркою / Фото: Facebook

Дарія Блашко буде запасною, якщо зможе вийти із ізоляції після коронавірусу.

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При цьому головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець заявив, що ще не визначився із остаточною розстановкою. Другий та четвертий етапи точно бігтимуть Юлія Джима та Олена Білосюк (колишня Підгрушна) відповідно.

У парі Ірина Петренко – Анастасія Меркушина комусь дістанеться перший етап, комусь – третій, повідомляє Суспільне.

Початок жіночої естфети – у середу, 15 лютого, о 09:45 за Києвом.

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Цікаво, що у такому складі Україна двічі виступала у жіночій естафеті у сезоні 2016/17. Тоді наша четвірка виборола "срібло" чемпіонату світу (Петренко – Джима – Меркушина – Білосюк) та "бронзу" етапу Кубка світу (Петренко – Джима – Білосюк – Меркушина).

Ірина Петренко / Фото: IBU

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Юлія Джима / Фото: Getty Images

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Олена Білосюк на волі / Фото: НОК України

Нагадаємо, жіноча біатлонна естафета принесла Україні золото Ігор-2014.

Додамо, що капітан нашої збірної Олена Білосюк (до заміжжя Підгрушна) лише днями вийшла з ізоляції, де провела попередню частину Олімпіади через позитивний тест на коронавірус. Для неї майбутня естафета буде першою та єдиною гонкою Ігор-2022 у Пекіні.