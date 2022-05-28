28 травня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Свавілля! Бандити! Росія кипить після "скотського рішення"

Андрій Трофімов
28 травня, 19:07
Тетяна Тарасова обурена тим, що російські хокеїсти не зможуть брати участь у чемпіонаті світу наступного року

Тарасова заступилася за російських хокеїстів / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий тренер з фігурного катання та дочка легендарного хокейного тренера Анатолія Тарасова висловилася про рішення не допустити збірну Росії на чемпіонат світу з хокею 2023 року. Тетяну Тарасову обурило рішення Міжнародної федерації хокею.

"Свавілля! Ці бандити відбирають кар'єри у наших спортсменів, вони повинні відповісти за такі скотські рішення щодо хокеїстів.

Коли російські спортсмени повернуться до великого спорту? Навіть боюся уявити, всі проти нас", – обурюється Тарасова.

Фіни поставили Росію на коліна / Фото: Reuters

Реклама

Нагадаємо, що це не вся кара для окупантів. У Росії також забрали чемпіонат світу з хокею 2023 року і віддали Латвії та Фінляндії.

До того ж, сьогодні у Санкт-Петербурзі мав відбутися фінал футбольної Ліги чемпіонів. Але через напад Росії на Україну фінал перенесли до Парижа: дивіться онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.