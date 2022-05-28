Свавілля! Бандити! Росія кипить після "скотського рішення"

Тарасова заступилася за російських хокеїстів / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий тренер з фігурного катання та дочка легендарного хокейного тренера Анатолія Тарасова висловилася про рішення не допустити збірну Росії на чемпіонат світу з хокею 2023 року. Тетяну Тарасову обурило рішення Міжнародної федерації хокею.

"Свавілля! Ці бандити відбирають кар'єри у наших спортсменів, вони повинні відповісти за такі скотські рішення щодо хокеїстів. Коли російські спортсмени повернуться до великого спорту? Навіть боюся уявити, всі проти нас", – обурюється Тарасова.

Фіни поставили Росію на коліна / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що це не вся кара для окупантів. У Росії також забрали чемпіонат світу з хокею 2023 року і віддали Латвії та Фінляндії.

До того ж, сьогодні у Санкт-Петербурзі мав відбутися фінал футбольної Ліги чемпіонів. Але через напад Росії на Україну фінал перенесли до Парижа: дивіться онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.