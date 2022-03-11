Жорстокі санкції: Роман Абрамович залишає футбольний клуб Челсі без грошей

/ Фото: REUTERS, Twitter Chelsea FC

Санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича дедалі більше впливають на функціонування футбольного клубу Челсі. Черговий удар для лондонської команди прийшов від титульного спонсора – компанія Three заявила про припинення співпраці з переможцем Ліги Чемпіонів. Про це повідомляє The Athletic.

Three – один із найбільших британських постачальників теле- та інтернет-послуг. Тепер логотип спонсора приберуть із футбольної форми.

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/ Фото: Twitter Chelsea FC

Яким буде на вигляд екіпірування Челсі без логотипу, неусвідомлено показав Мейсон Маунт в одному з останніх матчів "пенсіонерів".

/ Фото: Twitter Chelsea FC

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Співпраця з компанією Three додавала до бюджету Челсі близько 50 млн. доларів на рік, а контракт розрахований до літа 2023 року. Виходячи з цього, лондонці можуть недорахуватися понад 100 млн. доларів через призупинення співпраці.

"У світлі нещодавно оголошених урядом санкцій ми попросили футбольний клуб Челсі тимчасово призупинити наше спонсорство клубу, включаючи вилучення нашого бренду з футболок та навколо стадіону до подальшого повідомлення. Ми розуміємо, що це рішення вплине на багатьох уболівальників Челсі, які пристрасно стежать за своєю командою. Проте ми вважаємо, що з огляду на чинні обставини та санкції уряду, це правильно".

Окрім цього у компанії Three заявили, що допомагатимуть українським біженцям своїми послугами.

"Як мережа мобільного зв'язку, найкращий спосіб, яким ми можемо підтримати народ України, – це забезпечити зв'язком біженців і клієнтів, які прибувають у Велику Британію, які зараз в Україні, щоб вони могли залишатися на зв'язку з людьми, які для них важливі. Тому ми пропонуємо пакети підключення всім українцям, які прибувають у Велику Британію та тим, хто в Україні".

Абрамович залишився без улюбленої іграшки / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що російському мільярдеру Роману Абрамовичу заморозили всі активи та заборонили в'їзд до Великобританії.