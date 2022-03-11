Беспощадные санкции: Роман Абрамович оставляет футбольный клуб Челси без денег

/ Фото: REUTERS, Twitter Chelsea FC

Санкции против российского олигарха Романа Абрамовича все больше влияют на функционирование футбольного клуба Челси. Очередной удар для лондонской команды пришел от титульного спонсора – компания Three заявила о приостановке сотрудничества с действующим победителем Лиги Чемпионов. Об этом сообщает The Athletic.

Three – один из крупнейших британских поставщиков теле- и интернет-услуг. Теперь логотип спонсора уберут с футбольной формы.

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/ Фото: Twitter Chelsea FC

Как будет выглядеть экипировка Челси без логотипа, неосознанно показал Мейсон Маунт в одном из последних матчей "пенсионеров".

/ Фото: Twitter Chelsea FC

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Сотрудничество с компанией Three добавляло в бюджет Челси около 50 млн долларов в год, а контракт рассчитан до лета 2023 года. Исходя из этого, лондонцы могут недосчитаться более 100 млн долларов из-за приостановления сотрудничества.

"В свете недавно объявленных правительством санкций мы попросили футбольный клуб Челси временно приостановить наше спонсорство клуба, включая удаление нашего бренда из футболок и вокруг стадиона к дальнейшему сообщению. Мы понимаем, что это решение повлияет на многих болельщиков Челси, которые страстно следят за своей командой. Однако мы считаем, что учитывая действующие обстоятельства и санкции правительства, это правильно".

Кроме этого, в компании Three заявили, что будут помогать украинским беженцам своими услугами.

"Как сеть мобильной связи, лучший способ, которым мы можем поддержать народ Украины, – это обеспечить связью прибывающих в Великобританию беженцев и клиентов, которые сейчас в Украине, чтобы они могли оставаться на связи с людьми, которые для них важны. Поэтому мы предлагаем пакеты подключения всем украинцам, прибывающим в Великобританию и тем, кто в Украине".

Абрамович остался без любимой игрушки / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Напомним, что российскому миллиардеру Роману Абрамовичу заморозили все активы и запретили въезд в Великобританию.