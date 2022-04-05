Бенфіка – Ліверпуль: де і у скільки дивитись матч ЛЧ

Живий талісман Бенфіки присутній на кожному матчі / Фото: REUTERS

У Лізі чемпіонів настав час чвертьфінальних матчів. Сьогодні у Лісабоні зіграють Бенфіка та Ліверпуль.

О котрій початок. Поєдинок на "Да Луж" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Ліверпуль вже йде на нашому сайті.

Крім того, поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого.

Обидві команди мають багату єврокубкову історію. На двох вони зіграли 16 фіналів КЧ/ЛЧ та забрали рівно половину трофеїв.

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Бенфіка

Перемоги: 1961, 1962.

1961, 1962. Поразки: 1963, 1965, 1968, 1988, 1990.

Ліверпуль

Перемоги: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019.

1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019. Поразки: 1985, 2007, 2018.

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Хтось із них сьогодні зійде з дистанції.

Букмекери вважають, що клуб Романа Яремчука залишить Лігу чемпіонів після цієї стадії. Котирування на прохід Ліверпуля – 1:05, на прохід Бенфіки – 10:00.

Щодо сьогоднішнього матчу, то тут ситуація така: коефіцієнт на перемогу Бенфіки – 9.00, на нічию – 5.20, на перемогу Ліверпуля – 1.37.