Бенфика – Ливерпуль: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

Живой талисман Бенфики присутствует на каждом матче / Фото: REUTERS

В Лиге чемпионов пора четвертьфинальных матчей. Сегодня в Лиссабоне сыграют Бенфика и Ливерпуль.

Во сколько начало. Поединок на "Да Луж" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть.Онлайн-трансляция матча Бенфика – Ливерпуль уже идет на нашем сайте.

Кроме того, поединок можно будет посмотреть на интернет-платформе Megogo.

У обеих команд богатая еврокубковая история. На двоих они сыграли 16 финалов КЧ/ЛЧ и забрали ровно половину трофеев.

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Бенфика

Победы: 1961, 1962.

1961, 1962. Поражения: 1963, 1965, 1968, 1988, 1990.

Ливерпуль

Победы: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019.

1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019. Поражения: 1985, 2007, 2018.

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Кто-то из них сегодня сойдет с дистанции.

Букмекеры считают, что клуб Романа Яремчука покинет Лигу чемпионов после этой стадии. Котировки на проход Ливерпуля – 1.05, на проход Бенфики – 10.00.

Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация следующая: коэффициент на победу Бенфики – 9.00, на ничью – 5.20, на победу Ливерпуля – 1.37.