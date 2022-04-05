Бенфика – Ливерпуль: где и во сколько смотреть матч ЛЧ

Живой талисман Бенфики присутствует на каждом матче / Фото: REUTERS
В Лиге чемпионов пора четвертьфинальных матчей. Сегодня в Лиссабоне сыграют Бенфика и Ливерпуль.
Во сколько начало. Поединок на "Да Луж" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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У обеих команд богатая еврокубковая история. На двоих они сыграли 16 финалов КЧ/ЛЧ и забрали ровно половину трофеев.
Бенфика
- Победы: 1961, 1962.
- Поражения: 1963, 1965, 1968, 1988, 1990.
Ливерпуль
- Победы: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019.
- Поражения: 1985, 2007, 2018.
Кто-то из них сегодня сойдет с дистанции.
Букмекеры считают, что клуб Романа Яремчука покинет Лигу чемпионов после этой стадии. Котировки на проход Ливерпуля – 1.05, на проход Бенфики – 10.00.
Что касается сегодняшнего матча, то тут ситуация следующая: коэффициент на победу Бенфики – 9.00, на ничью – 5.20, на победу Ливерпуля – 1.37.