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Маріуполь 1
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16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
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Десна --
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Ворскла --
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Десна --
Олександрія --
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Маріуполь --
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Шахтар --
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Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
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Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сіті --
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ПСЖ --
Лейпциг --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
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Бенефіс Гармаша у Львові: відео голів та огляд матчу чемпіонату України

Сергій Шаховець
16 жовтня, 19:31
Київське Динамо розгромило на виїзді Львів з рахунком 4:1. Дивіться відео голів та огляд матчу

Денис Гармаш зробив дубль в матчі Львів - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Підопічні Мірчі Луческу у матчі 11-го туру УПЛ добули вольову перемогу у Львові з рахунком 4:1.

По ходу поєдинку динамівцям довелося відіграватися.

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На 35-й хвилині гри півзахисник Львова Фране Чір'як реалізував пенальті за гру рукою Миколенко.

Через кілька хвилин кияни зрівняли рахунок у матчі. Буяльський скористався пасом Миколенко і точно пробив у кут воріт Костика.

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У кінцівці першого тайму Віктор Циганков вивів "біло-синіх" вперед – 2:1.

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Другий тайм можна сміливо назвати бенефісом Дениса Гармаша. Футболіст Динамо, якого Луческу випустив в першому таймі замість Супряги, зробив дубль і довів рахунок до 4:1.

Дивіться перший гол Гармаша.

Другий гол Дениса Гармаша.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур.

Львів – Динамо – 1:4

Голи: Чір'як (36, пенальті) – Буяльський (38), Циганков (45 + 1), Гармаш (58, 83)

Львів: Костик, Лека, Якимець, Брикнер, Чір'як (Сорокін, 80), Політило (Шина, 46; Крушинський, 76), Ернест, Грисьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Нич (Альваро, 46).

Динамо: Бущан, Миколенко (Караваєв, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзьора, Тимчик, Шепелев, Андрієвський, Де Пена (Вітіньо, 46), Циганков (Вербич, 74), Буяльський, Супряга.

Після перемоги у Львові Динамо повернуло собі першу сходинку в турнірній таблиці, а Львів і досі залишається у "зоні вильоту".

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