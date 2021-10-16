Бенефіс Гармаша у Львові: відео голів та огляд матчу чемпіонату України

Денис Гармаш зробив дубль в матчі Львів - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Підопічні Мірчі Луческу у матчі 11-го туру УПЛ добули вольову перемогу у Львові з рахунком 4:1.

По ходу поєдинку динамівцям довелося відіграватися.

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На 35-й хвилині гри півзахисник Львова Фране Чір'як реалізував пенальті за гру рукою Миколенко.

Через кілька хвилин кияни зрівняли рахунок у матчі. Буяльський скористався пасом Миколенко і точно пробив у кут воріт Костика.

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У кінцівці першого тайму Віктор Циганков вивів "біло-синіх" вперед – 2:1.

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Другий тайм можна сміливо назвати бенефісом Дениса Гармаша. Футболіст Динамо, якого Луческу випустив в першому таймі замість Супряги, зробив дубль і довів рахунок до 4:1.

Дивіться перший гол Гармаша.

Другий гол Дениса Гармаша.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур.

Львів – Динамо – 1:4

Голи: Чір'як (36, пенальті) – Буяльський (38), Циганков (45 + 1), Гармаш (58, 83)

Львів: Костик, Лека, Якимець, Брикнер, Чір'як (Сорокін, 80), Політило (Шина, 46; Крушинський, 76), Ернест, Грисьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Нич (Альваро, 46).

Динамо: Бущан, Миколенко (Караваєв, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзьора, Тимчик, Шепелев, Андрієвський, Де Пена (Вітіньо, 46), Циганков (Вербич, 74), Буяльський, Супряга.

Після перемоги у Львові Динамо повернуло собі першу сходинку в турнірній таблиці, а Львів і досі залишається у "зоні вильоту".