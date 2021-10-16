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Мариуполь 1
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Десна --
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Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
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24 октября 19:30
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Манчестер Сити --
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Милан --
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Бенефис Гармаша во Львове: видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Сергей Шаховец
16 октября, 19:31
Киевское Динамо разгромило на выезде Львов со счетом 4:1. Смотрите видео голов и обзор матча

Денис Гармаш сделал дубль в матче Львов - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Подопечные Мирчи Луческу в матче 11-го тура УПЛ добыли волевую победу во Львове со счетом 4:1.

По ходу поединка динамовцам пришлось отыгрываться.

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На 35-й минуте игры полузащитник Львова Фране Чирьяк реализовал пенальти за игру рукой Миколенко.

Спустя несколько минут киевляне сравняли счет в матче. Буяльский воспользовался пасом Миколенко и точно пробил в угол ворот Костика.

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В концовке первого тайма Виктор Цыганков вывел "бело-синих" вперед – 2:1.

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Второй тайм можно смело назвать бенефисом Дениса Гармаша. Футболист Динамо, которого Луческу выпустил в первом тайме вместо Супряги, сделал дубль и довел счет до 4:1.

Смотрите первый гол Гармаша.

Второй гол Дениса Гармаша.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

Львов – Динамо – 1:4

Голы: Чирьяк (36, пенальти) – Буяльский (38), Цыганков (45+1), Гармаш (58, 83)

Львов: Костик, Лека, Якимец, Брикнер, Чирьяк (Сорокин, 80), Политыло (Шина, 46; Крушинский, 76), Эрнест, Грысьо (Ременяк, 61), Зозуля, Довгий, Ныч (Альваро, 46).

Динамо: Бущан, Миколенко (Караваев, 46), Сирота (Шабанов, 74), Кендзера, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Де Пена (Витиньо, 46), Цыганков (Вербич, 74), Буяльский, Супряга.

После победы во Львове Динамо вернуло себе первую строчку в турнирной таблице, а Львов по прежнему остается в "зоне вылета".

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