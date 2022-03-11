Білодід – російським окупантам: "Горітимете в пеклі, тварюки!"

Дар'я Білодід прокляла російських загарбників за їхні звірства / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні, Instagram

16-й день триває опір українського народу російським загарбникам. Окупанти обстрілюють українські міста, жертв серед мирного населення дедалі більше.

Бронзова медалістка Олімпіади-2020 Дар'я Білодід у сторіз Instagram опублікувала фотографію українця Сергія Перебийноса, який втратив усю сім'ю через обстріли рашистів.

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"Немає вам прощення, тварюки. За що вбивати мирних жителів? Чим вони заважають? Ви горітимете в пеклі", – написала Білодід.

Раніше Дар'я Білодід прямим текстом назвала Росію країною-терористом: