Белодед – российским оккупантам: "Будете гореть в аду, твари!"

Дарья Белодед прокляла российских захватчиков за их зверства / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня, Instagram

16-й день продолжается сопротивление украинского народа российским захватчикам. Оккупанты обстреливают украинские города, жертв среди мирного населения все больше.

Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 Дарья Белодед в сториз Instagram опубликовала фотографию украинца Сергея Перебийноса, который потерял всю семью из-за обстрелов рашистов.

Реклама

"Нет вам прощения, твари. За что убивать мирных жителей? Чем они мешают? Вы будете гореть в аду", – написала Белодед.

Ранее Дарья Белодед прямым текстом назвала Россию страной-террористом: