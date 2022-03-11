Белодед – российским оккупантам: "Будете гореть в аду, твари!"

Дарья Белодед прокляла российских захватчиков за их зверства / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня, Instagram
16-й день продолжается сопротивление украинского народа российским захватчикам. Оккупанты обстреливают украинские города, жертв среди мирного населения все больше.
Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 Дарья Белодед в сториз Instagram опубликовала фотографию украинца Сергея Перебийноса, который потерял всю семью из-за обстрелов рашистов.
"Нет вам прощения, твари. За что убивать мирных жителей?
Чем они мешают? Вы будете гореть в аду", – написала Белодед.
Ранее Дарья Белодед прямым текстом назвала Россию страной-террористом:
"Никогда не забудем, никогда не простим! Россия – государство террорист!" – говорит знаменитая дзюдоистка.