8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Білодід пішла атакою на Путіна: почала з прізвища

Павло Василенко
24 лютого, 13:25
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо, бронзова медалістка Олімпіади Дар'я Білодід закликала росіян виходити на вулиці з протестами проти свого президента: "Помиратимуть наші та ваші"

Білодід проти агресора / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита українська дзюдоїстка 21-річна киянка Дар'я Білодід, яка разом із мільйонами українців сьогодні прокинулась від обстрілів нашої країни російськими агресорами, пішла війною проти Володимира Путіна

  • Росіяни, будь ласка!
  • Виходьте на вулиці!
  • Допоможіть Україні!
  • Зупиніть війну!
  • Благаємо!
  • Нам усім потрібний мир!
  • Наші та ваші люди помиратимуть
  • Потрібно діяти прямо зараз – написала у себе в сторіз Дар'я Білодід.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Реклама

При цьому прізвище агресора-президента РФ, до речі, теж дзюдоїста, Дар'я Білодід написала з маленької літери: "Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна захищатиметься і переможе" Світ може і повинен зупинити путіна. Настав час діяти".

Реклама

Також англійською мовою Дар'я Білодід, яка має 501 тисячу фоловерів у Instagram, написала:

"Для всіх моїх друзів за кордоном. Росія офіційно розпочала війну. Йдеться не лише про Східну Україну, як кажуть у російських новинах. Російські повітряні сили атакували військові об'єкти та аеродроми по всій Україні. Атакований Київ", – зазначила чемпіонка світу з дзюдо, додавши хештеги "зупиніть російську агресію" та "разом з Україною".

Реклама

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території країни.

Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.