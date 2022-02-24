Білодід пішла атакою на Путіна: почала з прізвища

Білодід проти агресора / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита українська дзюдоїстка 21-річна киянка Дар'я Білодід, яка разом із мільйонами українців сьогодні прокинулась від обстрілів нашої країни російськими агресорами, пішла війною проти Володимира Путіна

Росіяни, будь ласка!

Виходьте на вулиці!

Допоможіть Україні!

Зупиніть війну!

Благаємо!

Нам усім потрібний мир!

Наші та ваші люди помиратимуть

Потрібно діяти прямо зараз – написала у себе в сторіз Дар'я Білодід.

Дар'я Білодід / Фото: Instagram

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При цьому прізвище агресора-президента РФ, до речі, теж дзюдоїста, Дар'я Білодід написала з маленької літери: "Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна захищатиметься і переможе" Світ може і повинен зупинити путіна. Настав час діяти".

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Також англійською мовою Дар'я Білодід, яка має 501 тисячу фоловерів у Instagram, написала:

"Для всіх моїх друзів за кордоном. Росія офіційно розпочала війну. Йдеться не лише про Східну Україну, як кажуть у російських новинах. Російські повітряні сили атакували військові об'єкти та аеродроми по всій Україні. Атакований Київ", – зазначила чемпіонка світу з дзюдо, додавши хештеги "зупиніть російську агресію" та "разом з Україною".

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, продовжуються атаки агресора на Донбасі.

Є загиблі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території країни.

Також Зеленський наказав завдавати максимальних втрат супротивнику.