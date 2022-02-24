Белодед пошла атакой на Путина: начала с фамилии

Белодед против агрессора / Фото: Коллаж: Сегодня
Знаменитая украинская дзюдоистка 21-летняя киевлянка Дарья Белодед, вместе с миллионами украинцев сегодня проснувшаяся от обстрелов нашей страны российскими агрессорами, пошла войной против Владимира Путина.
- Россияне, пожалуйста!
- Выходите на улицы!
- Помогите Украине!
- Остановите войну!
- Умоляем!
- Нам всем нужен мир!
- Наши и ваши люди будут умирать
- Нужно действовать прямо сейчас – написала у себя в сториз Дарья Белодед.
При этом фамилию агрессора-президента РФ, кстати, тоже дзюдоиста, Дарья Белодед написала с маленькой буквы: "Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить путина. Пришло время действовать".
Также на английском языке Дарья Белодед, имеющая 501 тысячу фолловеров в Instagram, написала:
"Для всех моих друзей за рубежом. Россия официально начала войну. Речь не только о Восточной Украине, как говорят в российских новостях. Российские воздушные силы атаковали военные объекты и аэродромы по всей Украине. Атакован Киев", – отметила чемпионка мира по дзюдо, добавив хэштеги "остановите российскую агрессию" и "вместе с Украиной".
Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.
На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, продолжаются атаки агрессора на Донбассе.
Есть погибшие.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.
Также Зеленский приказал наносить максимальные потери противнику.