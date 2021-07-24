Білодід плакала на Олімпіаді зовсім не від радості? Даша розсекретила плани на майбутнє

Бронзова медалістка збірної України хоче провітрити голову після Олімпійських ігор, а потім здійснити мрію всього свого життя

Дарина Білодід не знає, як програла півфінал в Токіо / Фото: Reuters

У суботу, 24 липня, дзюдоїстка Дарина Білодід виграла першу для України медаль у Токіо. Від наймолодшої дворазової чемпіонки світу очікували золоту нагороду Олімпіади, але 20-річна киянка не пробилася до фіналу і втішилася "бронзою". А після сутички розплакалася. Але, як виявилося, не тільки від радості.

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"Бронза для мене не є нагородою на вагу золота. Мої сльози означають, що я все своє дитинство і життя мріяла про золото. Але краще бути з бронзою, ніж без медалі. Не знаю, чому так сталося. Я була добре готова – як фізично , так і морально", – цитує Білодід Суспільне

Дар'я Білодід і її мама

"Вважаю, вся сутичка з Тонакі у півфіналі йшла добре, я домінувала, але в якийсь момент... Я ще не переглядала виступ, ми з батьками переглянемо і зрозуміємо, що трапилося"

Дивіться, як Дарина виграла "бронзу"

"Після Олімпіади хочу відпочити, зроблю невелику паузу, місяць або більше без тренувань. Хочу, щоб моя голова відпочила. Потім вже буде видно. Звичайно, хочу продовжувати тренуватися. До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Буду намагатися, щоб ця мрія здійснилася"

Білодід – бронзова медалістка Ігор / Фото: Reuters

Раніше ми давали медальний залік Олімпіади на 24 липня, де Україна йде у ТОП-20 після п'єдесталу Білодід.