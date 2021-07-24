Медальний залік Олімпіади на 24 липня: Україна йде в ТОП-20 після п'єдесталу Білодід

Вже 28 країн світу завоювали нагороди на Олімпійських іграх-2020 в Токіо, але успішніше всіх стартувала фаворитка командного заліку – збірна Китаю

Медальний залік Токіо-2020 / Фото: Reuters

У суботу, 24 липня, на Іграх в Японії розіграли перші 11 комплектів нагород. Дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла першу для України медаль в Токіо. А лідерство в командному заліку після повноцінного першого дня змагань захопив Китай, у якого вже три олімпійських чемпіона і один бронзовий призер.

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На другому місці розташувалася Італія, у якій золота медаль в тхеквондо і срібна в фехтуванні на шаблях у бойфренда Ольги Харлан Луїджі Самеле. Команда України з бронзовою медаллю Білодід займає поки 19 місце. В цілому, 28 країн вже відкрили рахунок своїх нагород в Токіо.

Місце Країна Золото Срібло Бронза Всього 1 Китай 3 0 1 4 2 Італія 1 1 0 2 2 Японія 1 1 0 2 4 Південна Корея 1 0 2 3 5 Угорщина 1 0 0 1 5 Іран 1 0 0 1 5 Косово 1 0 0 1 5 Таїланд 1 0 0 1 5 Еквадор 1 0 0 1 10 ОКР 0 1 1 2 10 Сербія 0 1 1 2 12 Бельгія 0 1 0 1 12 Індія 0 1 0 1 12 Іспанія 0 1 0 1 12 Нідерланди 0 1 0 1 12 Румунія 0 1 0 1 12 Тайвань 0 1 0 1 12 Туніс 0 1 0 1 19 Ізраїль 0 0 1 1 19 Індонезія 0 0 1 1 19 Казахстан 0 0 1 1 19 Мексика 0 0 1 1 19 Монголія 0 0 1 1 19 Словенія 0 0 1 1 19 Україна 0 0 1 1 19 Франція 0 0 1 1 19 Швейцарія 0 0 1 1 19 Естонія 0 0 1 1 Всього 11 11 15 37

Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.

Також ми писали про перший "развод" в Токіо-2020. Виявилося, що навіть в умовах жорсткого карантину і надзвичайного стану в місті японці примудрилися організувати екскурсії.