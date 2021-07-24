Медальний залік Олімпіади на 24 липня: Україна йде в ТОП-20 після п'єдесталу Білодід

У суботу, 24 липня, на Іграх в Японії розіграли перші 11 комплектів нагород. Дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла першу для України медаль в Токіо. А лідерство в командному заліку після повноцінного першого дня змагань захопив Китай, у якого вже три олімпійських чемпіона і один бронзовий призер.
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На другому місці розташувалася Італія, у якій золота медаль в тхеквондо і срібна в фехтуванні на шаблях у бойфренда Ольги Харлан Луїджі Самеле. Команда України з бронзовою медаллю Білодід займає поки 19 місце. В цілому, 28 країн вже відкрили рахунок своїх нагород в Токіо.
|Місце
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Всього
|1
|Китай
|3
|0
|1
|4
|2
|Італія
|1
|1
|0
|2
|2
|Японія
|1
|1
|0
|2
|4
|Південна Корея
|1
|0
|2
|3
|5
|Угорщина
|1
|0
|0
|1
|5
|Іран
|1
|0
|0
|1
|5
|Косово
|1
|0
|0
|1
|5
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|5
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|10
|ОКР
|0
|1
|1
|2
|10
|Сербія
|0
|1
|1
|2
|12
|Бельгія
|0
|1
|0
|1
|12
|Індія
|0
|1
|0
|1
|12
|Іспанія
|0
|1
|0
|1
|12
|Нідерланди
|0
|1
|0
|1
|12
|Румунія
|0
|1
|0
|1
|12
|Тайвань
|0
|1
|0
|1
|12
|Туніс
|0
|1
|0
|1
|19
|Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|19
|Індонезія
|0
|0
|1
|1
|19
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|19
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|19
|Монголія
|0
|0
|1
|1
|19
|Словенія
|0
|0
|1
|1
|19
|Україна
|0
|0
|1
|1
|19
|Франція
|0
|0
|1
|1
|19
|Швейцарія
|0
|0
|1
|1
|19
|Естонія
|0
|0
|1
|1
|Всього
|11
|11
|15
|37
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