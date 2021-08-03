Беленюк – у фіналі Олімпіади! "Срібло" у нього вже в кишені

Жан Беленюк / Фото: Reuters
Нагадаємо, свій виступ в категорії до 87 кг в греко-римській боротьбі Беленюк почав з того, що в 1/8 фіналу переміг чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі з рахунком 3:1.
Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters
Жан Беленюк у дії / Фото: Reuters
У чвертьфіналі Жану протистояв алжирець Башир Сід Азара. У сутичці рахунок був рівний, але українець провів останню активну дію і завдяки цьому переміг.
Жан Беленюк / Фото: Instagram
У півфіналі ж Беленюк впевнено здолав хорвата Івана Гуклека з рахунком 7:1.
Тепер у фіналі, який відбудеться в середу, Жан битиметься з угорцем Віктором Лорінцем. До "золота" Беленюку залишилася одна переможна сутичка.
Зазначимо, що раніше до фіналу Олімпіади вийшов український борець Парвіз Насібов. Це означає – як мінімум "срібло" Ігор у Парвіза вже в кишені.
В 1/2 фіналу категорії до 67 кг Насібов на останніх секундах вирвав перемогу у Ахмеда Ель-Саєда з Єгипту. У фіналі, який відбудеться завтра, суперником Парвіза буде іранець Мохаммад Реза Гераї.
Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":
- Медальний залік Олімпіади
- Склад і медалі збірної України
- Розклад Олімпіади в Токіо
- Ми в Токіо – ексклюзивні репортажі
- Хроніки Олімпіади-2020 – топподії всіх днів
- Міс збірної України на Олімпіаді – голосування
Новини на цю ж тему:Український воїн! Борець Насібов приносить Україні мінімум "срібло" Олімпіади, хоч поступався 0:5 Хочеться взяти весло і повернутися! Українські веслувальники без фіналу, але Чебан налаштований воювати Місця собі не знаходив! Як Михайло Романчук вболівав за дружину на Олімпіаді Українському спринтерові не вистачило тисячних секунди до півфіналу Олімпіади!