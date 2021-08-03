Беленюк – в финале Олимпиады! "Серебро" у него уже в кармане

Жан Беленюк / Фото: Reuters
Напомним, свое выступление в категории до 87 кг в греко-римской борьбе Беленюк начал с того, что в 1/8 финала победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили со счетом 3:1.
Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters
Жан Беленюк в действии / Фото: Reuters
В четвертьфинале Жану противостоял алжирец Башир Сид Азара. В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и благодаря этому победил.
Жан Беленюк / Фото: Instagram
В полуфинале же Беленюк уверенно одолел хорвата Ивана Гуклека со счетом 7:1.
Теперь в финале, который состоится в среду, Жан сразится с венгром Виктором Лоринцем. До "золота" Беленюку осталась одна победная схватка.
Отметим, что ранее в финал Олимпиады вышел украинский борец Парвиз Насибов. Это значит – как минимум "серебро" Игр у него уже в кармане.
В 1/2 финала категории до 67 кг Насибов на последних секундах вырвал победу у Ахмеда Эль-Саеда из Египта. В финале, который состоится завтра, соперником Парвиза будет иранец Мохаммад Реза Гераи.
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