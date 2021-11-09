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Беленюк сам собі заздрить: красуня приклала його до своїх грудей

Андрій Трофімов
9 листопада, 15:37
Ось вона популярність! Олімпійський чемпіон із боротьби депутат Жан Беленюк став зіркою вечірки, хоча самого його там не було

Беленюк і його прихильниця / Фото: Колаж: Сьогодні

Точніше, був – але лише його портрет.

Винуватиця свята Юлія Юргіна поділилася у сторіз відео, як танцює, прикладаючи до своїх грудей "гостя вечірки" – величезну фотографію Жана Беленюка.

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Сам Жан не оминув увагою цей пост дівчини, відреагувавши такими словами: "Коли заздриш своїй фотографії".

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При цьому Беленюк навіть привітав Юлію за відеозв'язком, побажавши їй бути енергійною: "І все в тебе буде добре".

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Зауважимо, що 30-річний Жан Беленюк продовжує холостякувати. Хоча нещодавно підписники запідозрили його у романі з Дар'єю Білодід. Як вам їхні ігри?