Беленюк сам себе завидует: красотка приложила его к своей груди

Беленюк и его поклонница / Фото: Коллаж: Сегодня

Точнее, был – но лишь его портрет.

Виновница торжества Юлия Юргина поделилась в сториз видео, как танцует, прикладывая к своей груди "гостя вечеринки" – огромную фотографию Жана Беленюка.

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Сам Жан не обошел вниманием этот пост девушки, отреагировав следующими словами: "Когда завидуешь своей фотографии".

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При этом Беленюк даже поздравил Юлию по видеосвязи, пожелав ей быть энергичной: "И все у тебя будет хорошо".

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Отметим, что 30-летний Жан Беленюк продолжает ходить в холостяках. Хотя недавно подписчики заподозрили его в романе с Дарьей Белодед. Как вам их игры?