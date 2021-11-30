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Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
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Беленюк побився з підопічним Усика із "Миротворця" (відео)

Андрій Трофімов
30 листопада, 17:04
Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат України Жан Беленюк спробував свої сили у рингу, обравши собі в спаринг-партнери скандального боксера з команди Олександра Усика

Беленюк вийшов у ринг проти Лапіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Жан Беленюк, який не виключає продовження борцівської кар'єри до Олімпіади-2024 у Парижі, на певний час перетворився на боксера.

30-річний спортсмен-депутат провів спаринг із 24-річним Даніелем Лапіним, виклавши відео, як "пресингує" Лапіна, у себе в сторіз.

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Зауважимо, що Беленюк представляє категорію до 87 кг, а Лапін – до 79 кг. Але при цьому Лапін (198 см) на дві голови вищий за Беленюка (175 см).

Кілька разів Беленюку по ходу спарингу вдалося притиснути Лапіна до канатів рингу і потрясти ударами по корпусу. Але в цілому за рахунок швидких ніг Даніель уникав жорстких влучань.

"Танк", – назвав Беленюка Лапін після спарингу.

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Зауважимо, що Даніель Лапін є братом директора команди Олександра Усика Сергія Лапіна та сином колишнього тренера Усика – Сергія Лапіна-старшого. Виступає за промоутерську компанію Usyk 17 Promotions.

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На профі-рингу у Даніеля Лапіна – п'ять перемог у п'яти боях, останню здобув над поляком Мартинюком у Лондоні на вечорі боксу, головною подією якого став виграш Усика у Джошуа.

Проти поляка Мартинюка Лапін бився під українським прапором – із синьо-жовтими кісками.

Даніель Лапін одержав п'яту перемогу в кар'єрі / Фото: matchroomboxing

Хоча ще в листопаді 2019 року Даніель Лапін виступав... на чемпіонаті Росії у Самарі, представляючи там анексований Крим – вже у першому раунді Лапін програв 0:5 Сергію Мурашову з Єкатеринбургу.

При цьому, перебравшись згодом до Києва під крило Олександра Усика, Даніель Лапін перебуває в базі сайту "Миротворець".

"Свідоме порушення Державного кордону України. Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками", – йдеться на сторінці "Миротворця", присвяченій 24-річному Лапіну.