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Бідолашний хлопець не знає, у що вплутується: в Англії вже шкодують Миколенка

Олександр Трикіша
3 січня, 09:34
Новачок англійського Евертона Віталій Міколенко подякував фанатам клубу за теплий прийом. Українця представили перед поєдинком із Брайтоном

Віталій Миколенко привітав фанатів Евертона / Фото: REUTERS

Поки гравці розминалися на полі, Миколенко вийшов із клубним шарфиком на шиї та поаплодував фанатам на трибунах, а ті відповіли взаємністю.

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"Сьогодні я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк". Дякую за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту в Евертоні", – поділився емоціями Миколенко у Instagram.

У коментарях зібралися думки із діаметрально протилежними настроями. Одні бажали українцю удачі, інші – шкодували його.

  • Хай щастить!!! У тебе все вийде! Ми віримо в тебе!
  • Ласкаво просимо, докладіть 100% зусиль і ви станете фаворитом фанатів
  • Бідний хлопець не знає, у що вплутується, удачі
  • Значить так, у дебюті зроби 1 гол та 2 асисти, щоб в основі грати
  • Офігіти ще 4 роки тому він грав за дубль Динамо, а зараз йому аплодує весь стадіон
  • Дуже шкода, що вам довелося бачити це
  • Не хвилюйся, ми не завжди це лайно, але нам справді шкода, друже

Два останні коментарі стосувалися результату матчу Евертона з Брайтоном. "Іриски" на очах у Миколенка програли на рідному стадіоні з рахунком 2:3.

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Раніше виявилася величезна проблема Миколенка в Евертоні. Віталію буде дуже складно влитися у новий колектив, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.