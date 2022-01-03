Бідолашний хлопець не знає, у що вплутується: в Англії вже шкодують Миколенка

Віталій Миколенко привітав фанатів Евертона / Фото: REUTERS

Поки гравці розминалися на полі, Миколенко вийшов із клубним шарфиком на шиї та поаплодував фанатам на трибунах, а ті відповіли взаємністю.

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"Сьогодні я вперше відчув, що таке атмосфера на "Гудісон Парк". Дякую за теплий прийом. Я дуже чекаю свого дебюту в Евертоні", – поділився емоціями Миколенко у Instagram.

У коментарях зібралися думки із діаметрально протилежними настроями. Одні бажали українцю удачі, інші – шкодували його.

Хай щастить!!! У тебе все вийде! Ми віримо в тебе!

Ласкаво просимо, докладіть 100% зусиль і ви станете фаворитом фанатів

Бідний хлопець не знає, у що вплутується, удачі

Значить так, у дебюті зроби 1 гол та 2 асисти, щоб в основі грати

Офігіти ще 4 роки тому він грав за дубль Динамо, а зараз йому аплодує весь стадіон

Дуже шкода, що вам довелося бачити це

Не хвилюйся, ми не завжди це лайно, але нам справді шкода, друже

Два останні коментарі стосувалися результату матчу Евертона з Брайтоном. "Іриски" на очах у Миколенка програли на рідному стадіоні з рахунком 2:3.

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Раніше виявилася величезна проблема Миколенка в Евертоні. Віталію буде дуже складно влитися у новий колектив, враховуючи, що він не володіє англійською мовою.