2 января 15:00 Онлайн
Хетафе 1
Реал 0
2 января 18:30
Челси 2
Ливерпуль 2
3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Бедный парень не знает, во что ввязывается: в Англии уже жалеют Миколенко

Александр Трикиша
3 января, 09:34
Новичок английского Эвертона Виталий Миколенко поблагодарил фанатов клуба за теплый прием. Украинца представили перед поединком с Брайтоном

Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: REUTERS

Пока игроки разминались на поле, Миколенко вышел с клубным шарфиком на шее и поаплодировал фанатам на трибунах, а те ответили взаимностью.

Читайте также: Фанаты Эвертона в шоке: Миколенко показал им, как произносить его фамилию

Реклама

"Сегодня я впервые почувствовал, что такое атмосфера на "Гудисон Парк". Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта в Эвертоне", – поделился эмоциями Миколенко в Instagram.

В комментариях собрались мнения с диаметрально противоположными настроениями. Одни желали украинцу удачи, другие – жалели его.

  • Удачи!!! У тебя все получится! Мы в тебя верим!
  • Добро пожаловать, приложите 100% усилий, и вы станете фаворитом фанатов
  • Бедный парень не знает, во что ввязывается, удачи
  • Значит так, в дебюте сделай 1 гол и 2 ассиста, чтобы в основе играть
  • Офигеть, еще 4 года назад он играл за дубль Динамо, а сейчас ему аплодирует весь стадион
  • Очень жаль, что вам пришлось видеть это
  • Не волнуйся, мы не всегда это дерьмо, но нам действительно жаль, дружище

Два последних комментария касались результата матча Эвертона с Брайтоном. Ириски на глазах у Миколенко проиграли на родном стадионе со счетом 2:3.

Реклама

Ранее обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.