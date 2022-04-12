Баварія – Вільярреал: онлайн трансляція Ліги чемпіонів

Баварія – Вільярреал. Онлайн трансляція матчу Ліги чемпіонів 12 квітня / Фото: Колаж: Сьогодні

О 22:00 розпочнеться чвертьфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів Баварія – Вільярреал. Чи зможе найсильніша європейська команда (за клубним коефіцієнтом УЄФА) пробитися до півфіналу Ліги чемпіонів – дізнаємось вже сьогодні ввечері!

Онлайн трансляція Баварія – Вільярреал

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Перший матч тиждень тому відбувся в Іспанії. Тоді перемогу з мінімальним рахунком здобув Вільярреал (1:0) , і цей результат багато хто сприйняв як сенсацію.

Огляд матчу Вільярреал – Баварія 1:0

Що далі? Півфінали Ліги чемпіонів

Переможець сьогоднішнього протистояння у раунді зіграє з Бенфікою або Ліверпулем. Перша гра цих команд завершилася впевненою виїзною перемогою англійців (3:1), тому сьогодні Ліверпуль на своєму полі, ймовірно, закріпить успіх і вийде в 1/2 фіналу.

У другій половині сітки у півфінал зіграють Манчестер Сіті/Атлетіко (1:0) проти Челсі/Реал (1:3).

Анонс матчу

Орієнтовні склади за версією іспанського видання AS. На думку експертів, тренер Вільярреала Емері не вноситиме жодних змін до складу порівняно з першим матчем. Нагельсманн перемістить на фланг Мусіалу, щоб поставити Горецьку в центр. А Гнабрі, який вийшов тиждень тому у старті, цього разу залишиться на лавці.

Моменти тренувань Баварії перед грою з Вільярреалом:

Унай Емері, тренер Вільярреала:

Ми повинні виявити повагу до Баварії. Це буде дуже важкий матч, але ми маємо розуміти, як реагувати. Знаємо, що вони звикли забивати вдома багато голів – це природно для них. Вони теж нас поважають, але якщо Баварія покаже свої найкращі риси, то буде фаворитом. У себе вдома вони відчуватимуть свою силу і підійдуть до гри з оптимізмом.

Юліан Нагельсманн, тренер Баварії:

Ми не можемо дати Вільяреалу час знайти свій ритм. Треба грати агресивніше, стати для суперника неприємнішим опонентом. При цьому ми не повинні про це міркувати надто багато. Потрібно показати все на полі.