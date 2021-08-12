Баскетболіст врятував дитину, яка впала в басейн. З'явилося відео

Драммонд стрибнув у басейн

Американський гравець Філадельфії Андре Драммонд врятував дитину, яка впала в басейн.

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28-річний баскетболіст опублікував відео, на якому він разом з сім'єю відпочиває біля басейну. Раптово дворічний син Драммонда Діон спотикається і падає у воду.

Андре швидко зреагував на ситуацію – повністю одягнений баскетболіст, вага якого становить 127 кілограмів, практично миттєво стрибнув в басейн і врятував сина.

"Не всі герої носять плащі. Найгірший кошмар батьків. Подвиг мого сина, і мій подвиг теж", – прокоментував подію Драммонд.