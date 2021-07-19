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Ось тобі і гілка! Рекордсмен НБА за триочковими мало не вбився на велосипеді

Олег Люлька Олег Люлька
19 липня, 07:40
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Життя батькові чотирьох дітей Рею Аллену, який двічі був чемпіоном НБА, врятував захисний шолом – сповідь знаменитого баскетболіста після падіння
Рей Аллен потрапив в аварію
Рей Аллен потрапив в аварію / Фото: Instagram

Знаменитий американський баскетболіст 45-річний батько чотирьох дітей Рей Аллен ледь не вбився, катаючись на велосипеді.

Рекордсмен НБА за кількістю точних триочкових кидків (2 973) і дворазовий чемпіон ліги заявив, що, можливо, шолом врятував йому життя.

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"Вчора, закінчуючи прогулянку на велосипеді, я побачив, що позаду повільно їде машина. Я вирішив прискоритися, щоб швидше з'їхати з дороги. Потім озирнувся назад, машини вже не було, а коли повернув голову, було занадто пізно. Я наїхав на гілку, яка валялася на дорозі"

"У підсумку я пошкодив переднє колесо, а сам полетів на землю, впавши обличчям, плечем і стегном. Підвівся в стані шоку, пройшов близько 100 метрів до будинку, а коли увійшов, мало не знепритомнів"

"Дружина відразу відвезла мене до лікарні, лікарі перевірили внутрішні органи, зробили рентген, на щастя, все гаразд. Добре, що на мені був шолом. Як ви бачите на фото, я вдарився головою. Без шолома все було б значно гірше. Нагадую, будь ласка , надягайте шолом", – написав Рей Аллен, опублікувавши фото травм і пошкодженого шолома в Instagram

Відзначимо, що Рей Аллен (196 см, 93 кг) грав на позиції атакуючого захисника. У 2008 році він став чемпіоном НБА у складі Бостон Селтікс, а в сезоні 2012/13 взяв свій другий чемпіонський перстень з Маямі Хіт.

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2000 року зі збірною США Аллен виграв Олімпіаду в Сіднеї.

Дивіться, як Рей Аллен закидав 3-очкові

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