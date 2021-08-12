Баскетболист спас ребенка, который упал в бассейн. Появилось видео

Драммонд прыгнул в бассейн
Американский игрок Филадельфии Андре Драммонд спас ребенка, который упал в бассейн.
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28-летний баскетболист опубликовал видео, на котором он вместе с семьей отдыхает у бассейна. Внезапно двухлетний сын Драммонда Дион спотыкается и падает в воду.
Андре быстро среагировал на ситуацию – полностью одетый баскетболист, вес которого составляет 127 килограммов, практически мгновенно прыгнул в бассейн и спас сына.
"Не все герои носят плащи. Худший кошмар родителей. Подвиг моего сына, и мой подвиг тоже", – прокомментировал произошедшее Драммонд.