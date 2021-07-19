Вот тебе и ветка! Рекордсмен НБА по трехочковым чуть не убился на велосипеде

Жизнь отцу четверых детей Рэю Аллену, который дважды становился чемпионом НБА, спас защитный шлем – исповедь знаменитого баскетболиста после падения

Рэй Аллен попал в аварию / Фото: Instagram

Знаменитый американский баскетболист 45-летний отец четверых детей Рэй Аллен едва не убился, катаясь на велосипеде.

Рекордсмен НБА по количеству точных трехочковых бросков (2 973) и двукратный чемпион лиги заявил, что, возможно, шлем спас ему жизнь.

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"Вчера, заканчивая прогулку на велосипеде, я увидел, что сзади медленно едет машина. Я решил ускориться, чтобы быстрее съехать с дороги. В итоге оглянулся назад, машины уже не было, а затем повернул голову, но было слишком поздно. Я наехал на ветку, которая валялась на дороге"

"В итоге я повредил переднее колесо, а сам улетел на землю, упав лицом, плечом и бедром. Поднялся в состоянии шока, прошел около 100 метров до дома, а когда вошел, чуть не потерял сознание"

"Жена сразу отвезла меня в больницу, врачи проверили внутренние органы, сделали рентген, все было в порядке. Хорошо, что на мне был шлем. Как вы видите на фото, я ударился головой. Без шлема все было бы гораздо хуже. Напоминаю, пожалуйста, надевайте шлем", – написал Рэй Аллен, опубликовав фото травм и поврежденного шлема в Instagram

Отметим, что Рэй Аллен (196 см, 93 кг) играл на позиции атакующего защитника. В 2008 году он стал чемпионом НБА в составе Бостон Селтикс, а в сезоне 2012/13 взял свой второй чемпионский перстень с Майами Хит.

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В 2000-м со сборной США Аллен выиграл Олимпиаду в Сиднее.

Смотрите, как Рэй Аллен забрасывал из-за дуги