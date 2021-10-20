Барселона – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Барселона vs Динамо / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 20 жовтня, в третьому турі Ліги чемпіонів Динамо гостює у Барселони. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Онлайн Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

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Барселона vs Динамо / Фото: Reuters

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СИТУАЦІЯ В ГРУПІ

Після двох турів Барселона сенсаційно посідає останній рядок у групі, програвши вдома Баварії і в гостях Бенфіці з однаковим рахунком 0:3.

Динамо посідає третій рядок завдяки домашній нульовій нічиій із Бенфікою, після якої було розгромлене в Мюнхені Баварією 0:5.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом поєдинку 20 жовтня на "Камп Ноу" аналітики букмекерських контор називають Барселону. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.25, на нічию – 6.80, на перемогу Динамо – 12.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

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виграш Барселона – 78%

нічия – 14%

виграш Динамо – 8%

найбільш ймовірний рахунок – 2:0

ПОРІВНЯННЯ КОМАНД

Сумарну вартість складів команд Transfermarkt оцінює в 805 млн євро. При цьому один футболіст Барселони (23,17 млн євро), в середньому, більш ніж в п'ять разів дорожчий за одного гравця Динамо (4,43 млн євро).

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Барселона і Динамо зустрічалися 10 разів – і жодного разу не грали внічию. 7 перемог на рахунку каталонців і 3 перемоги – в активі киян.

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