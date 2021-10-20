20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Барселона – Динамо: о котрій і де дивитися матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька
20 жовтня, 11:54
Поєдинок третього туру ЛЧ на "Камп Ноу" відбудеться в середу, 20 жовтня. Початок – о 19:45 за київським часом. Список каналів, які транслюють гру в прямому ефірі

Барселона vs Динамо / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 20 жовтня, в третьому турі Ліги чемпіонів Динамо гостює у Барселони. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом. Онлайн Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Stan Sport
  • Flow Sports App
  • C More Suomi
  • SKY Go Italia
  • Viaplay Lithuania
  • Movistar +
  • Blue Sport
  • Exxen

Барселона vs Динамо / Фото: Reuters

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СИТУАЦІЯ В ГРУПІ

Після двох турів Барселона сенсаційно посідає останній рядок у групі, програвши вдома Баварії і в гостях Бенфіці з однаковим рахунком 0:3.

Динамо посідає третій рядок завдяки домашній нульовій нічиій із Бенфікою, після якої було розгромлене в Мюнхені Баварією 0:5.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом поєдинку 20 жовтня на "Камп Ноу" аналітики букмекерських контор називають Барселону. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.25, на нічию – 6.80, на перемогу Динамо – 12.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

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  • виграш Барселона – 78%
  • нічия – 14%
  • виграш Динамо – 8%
  • найбільш ймовірний рахунок – 2:0

ПОРІВНЯННЯ КОМАНД

Сумарну вартість складів команд Transfermarkt оцінює в 805 млн євро. При цьому один футболіст Барселони (23,17 млн євро), в середньому, більш ніж в п'ять разів дорожчий за одного гравця Динамо (4,43 млн євро).

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Барселона і Динамо зустрічалися 10 разів – і жодного разу не грали внічию. 7 перемог на рахунку каталонців і 3 перемоги – в активі киян.

Дивіться, як Динамо 1997-го обіграло Барселону 4:0

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