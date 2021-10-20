20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька
20 октября, 11:54
Поединок третьего тура ЛЧ на "Камп Ноу" состоится в среду, 20 октября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. Список каналов, транслирующих игру в прямом эфире

Барселона vs Динамо / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 20 октября, в третьем туре Лиги чемпионов Динамо гостит у Барселоны. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Онлайн Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Stan Sport
  • Flow Sports App
  • C More Suomi
  • SKY Go Italia
  • Viaplay Lithuania
  • Movistar+
  • Blue Sport
  • Exxen

Барселона vs Динамо / Фото: Reuters

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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

После двух туров Барселона сенсационно занимает последнее место в группе, проиграв дома Баварии и в гостях Бенфике с одинаковым счетом 0:3.

Динамо идет на третьем месте благодаря домашней нулевой ничьей с Бенфикой, после которой было разгромлено в Мюнхене Баварией 0:5.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка 20 октября на "Камп Ноу" аналитики букмекерских контор называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.25, на ничью – 6.80, на победу Динамо – 12.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

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  • выигрыш Барселона – 78%
  • ничья – 14%
  • выигрыш Динамо – 8%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

СРАВНЕНИЕ КОМАНД

Суммарную стоимость составов команд Transfermarkt оценивает в 805 млн евро. При этом один футболист Барселоны (23,17 млн евро), в среднем, более чем в пять раз дороже одного игрока Динамо (4,43 млн евро).

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Барселона и Динамо встречались 10 раз – и ни разу не играли вничью. 7 побед на счету каталонцев и 3 победы – в активе киевлян.

Смотрите, как Динамо в 1997-м обыграло Барселону 4:0

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