Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Барселона vs Динамо / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 20 октября, в третьем туре Лиги чемпионов Динамо гостит у Барселоны. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Онлайн Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.

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Барселона vs Динамо / Фото: Reuters

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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ

После двух туров Барселона сенсационно занимает последнее место в группе, проиграв дома Баварии и в гостях Бенфике с одинаковым счетом 0:3.

Динамо идет на третьем месте благодаря домашней нулевой ничьей с Бенфикой, после которой было разгромлено в Мюнхене Баварией 0:5.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом поединка 20 октября на "Камп Ноу" аналитики букмекерских контор называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.25, на ничью – 6.80, на победу Динамо – 12.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

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выигрыш Барселона – 78%

ничья – 14%

выигрыш Динамо – 8%

наиболее вероятный счет – 2:0

СРАВНЕНИЕ КОМАНД

Суммарную стоимость составов команд Transfermarkt оценивает в 805 млн евро. При этом один футболист Барселоны (23,17 млн евро), в среднем, более чем в пять раз дороже одного игрока Динамо (4,43 млн евро).

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Барселона и Динамо встречались 10 раз – и ни разу не играли вничью. 7 побед на счету каталонцев и 3 победы – в активе киевлян.

Смотрите, как Динамо в 1997-м обыграло Барселону 4:0