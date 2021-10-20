Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Барселона vs Динамо / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"
В среду, 20 октября, в третьем туре Лиги чемпионов Динамо гостит у Барселоны. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени. Онлайн Барселона – Динамо доступен на нашем сайте.
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СИТУАЦИЯ В ГРУППЕ
После двух туров Барселона сенсационно занимает последнее место в группе, проиграв дома Баварии и в гостях Бенфике с одинаковым счетом 0:3.
Динамо идет на третьем месте благодаря домашней нулевой ничьей с Бенфикой, после которой было разгромлено в Мюнхене Баварией 0:5.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Большим фаворитом поединка 20 октября на "Камп Ноу" аналитики букмекерских контор называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.25, на ничью – 6.80, на победу Динамо – 12.50. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Барселона – 78%
- ничья – 14%
- выигрыш Динамо – 8%
- наиболее вероятный счет – 2:0
СРАВНЕНИЕ КОМАНД
Суммарную стоимость составов команд Transfermarkt оценивает в 805 млн евро. При этом один футболист Барселоны (23,17 млн евро), в среднем, более чем в пять раз дороже одного игрока Динамо (4,43 млн евро).
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Барселона и Динамо встречались 10 раз – и ни разу не играли вничью. 7 побед на счету каталонцев и 3 победы – в активе киевлян.
Смотрите, как Динамо в 1997-м обыграло Барселону 4:0
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