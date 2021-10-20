20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 2’
Барселона 0
Динамо 0
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Барселона – Динамо: дивитися онлайн трансляцію Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
20 жовтня, 19:12
Все найважливіше про матчі третього туру ЛЧ в режимі онлайн – коментар гри, яскраві фото зі стадіону Камп Ноу, відео-повтори голів

Камп Ноу. Барселона - Динамо дивитися онлайн трансляцію Ліги чемпіонів

Ось це афіша! Сьогодні в третьому турі Ліги чемпіонів на Камп Ноу грають Барселона і Динамо.

Матч починається о 19:45. Коментарі, фото, відео-повтори голів – в нашому онлайні Барселона – Динамо.

БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

2’

1’

Початок матчу

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Вчора кияни провели тренування на стадіоні в Барселоні:

Динамо після двох стартових матчів в Лізі чемпіонів займає третє місце в групі Е. Команда Мірчі Луческу набрала одне очко. Киянам дуже потрібен позитивний результат для того, щоб залишатися в боротьбі за плей-офф турніру.

Барселона йде на останньому місці. Команда в кризі, у неї немає очок в Лізі чемпіонів і погано йдуть справи в чемпіонаті Іспанії (лише сьоме місце після восьми турів).

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

В Україні транслювати гру буде сервіс MEGOGO.

Також подивитися матч в прямому ефірі можна на супутникових каналах:

  • Матч ТВ (Росія)
  • Білорусь 5 (Білорусь)
  • BT Sport 1 (Велика Британія)
  • 5 Sport (Ізраїль)
  • Arena Sport 1 (Боснія, Сербія)
  • Arena Sport 7 (Хорватія)
  • Cosmote Sport 2 (Греція)
  • Digi Sport 1 (Румунія)
  • Eleven Sports 2 (Португалія)
  • Nova Sport 3 (Чехія)
  • Sport 2 (Угорщина)
  • SportKlub 1 (Словенія)
  • TSN Malta 6 (Мальта)
  • TV3 Sport (Данія)

Фотографії тренування Динамо на Камп Ноу:

ХТО ФАВОРИТ

Господарі. Коефіцієнт на перемогу Барселони дорівнює 1.26. Котирування на нічию – 6.90, на перемогу Динамо – 12.50.

Отже, аналітики розрахували таку ймовірність результату матчу:

  • перемога Барселони – 78%
  • нічия – 14%
  • перемога Динамо – 8%

Барселона – Динамо: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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