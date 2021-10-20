Камп Ноу. Барселона - Динамо дивитися онлайн трансляцію Ліги чемпіонів

Ось це афіша! Сьогодні в третьому турі Ліги чемпіонів на Камп Ноу грають Барселона і Динамо.

Матч починається о 19:45. Коментарі, фото, відео-повтори голів – в нашому онлайні Барселона – Динамо.

БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

2’ 1’ Початок матчу Реклама

Вчора кияни провели тренування на стадіоні в Барселоні:

Динамо після двох стартових матчів в Лізі чемпіонів займає третє місце в групі Е. Команда Мірчі Луческу набрала одне очко. Киянам дуже потрібен позитивний результат для того, щоб залишатися в боротьбі за плей-офф турніру.

Барселона йде на останньому місці. Команда в кризі, у неї немає очок в Лізі чемпіонів і погано йдуть справи в чемпіонаті Іспанії (лише сьоме місце після восьми турів).

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

В Україні транслювати гру буде сервіс MEGOGO.

Також подивитися матч в прямому ефірі можна на супутникових каналах:

Матч ТВ (Росія)

Білорусь 5 (Білорусь)

BT Sport 1 (Велика Британія)

5 Sport (Ізраїль)

Arena Sport 1 (Боснія, Сербія)

Arena Sport 7 (Хорватія)

Cosmote Sport 2 (Греція)

Digi Sport 1 (Румунія)

Eleven Sports 2 (Португалія)

Nova Sport 3 (Чехія)

Sport 2 (Угорщина)

SportKlub 1 (Словенія)

TSN Malta 6 (Мальта)

TV3 Sport (Данія)

Фотографії тренування Динамо на Камп Ноу:

ХТО ФАВОРИТ

Господарі. Коефіцієнт на перемогу Барселони дорівнює 1.26. Котирування на нічию – 6.90, на перемогу Динамо – 12.50.

Отже, аналітики розрахували таку ймовірність результату матчу:

перемога Барселони – 78%

нічия – 14%

перемога Динамо – 8%

Барселона – Динамо: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів