Камп Ноу. Барселона - Динамо дивитися онлайн трансляцію Ліги чемпіонів
Ось це афіша! Сьогодні в третьому турі Ліги чемпіонів на Камп Ноу грають Барселона і Динамо.
Матч починається о 19:45. Коментарі, фото, відео-повтори голів – в нашому онлайні Барселона – Динамо.
БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ
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Початок матчу
Вчора кияни провели тренування на стадіоні в Барселоні:
Динамо після двох стартових матчів в Лізі чемпіонів займає третє місце в групі Е. Команда Мірчі Луческу набрала одне очко. Киянам дуже потрібен позитивний результат для того, щоб залишатися в боротьбі за плей-офф турніру.
Барселона йде на останньому місці. Команда в кризі, у неї немає очок в Лізі чемпіонів і погано йдуть справи в чемпіонаті Іспанії (лише сьоме місце після восьми турів).
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
В Україні транслювати гру буде сервіс MEGOGO.
Також подивитися матч в прямому ефірі можна на супутникових каналах:
- Матч ТВ (Росія)
- Білорусь 5 (Білорусь)
- BT Sport 1 (Велика Британія)
- 5 Sport (Ізраїль)
- Arena Sport 1 (Боснія, Сербія)
- Arena Sport 7 (Хорватія)
- Cosmote Sport 2 (Греція)
- Digi Sport 1 (Румунія)
- Eleven Sports 2 (Португалія)
- Nova Sport 3 (Чехія)
- Sport 2 (Угорщина)
- SportKlub 1 (Словенія)
- TSN Malta 6 (Мальта)
- TV3 Sport (Данія)
Фотографії тренування Динамо на Камп Ноу:
ХТО ФАВОРИТ
Господарі. Коефіцієнт на перемогу Барселони дорівнює 1.26. Котирування на нічию – 6.90, на перемогу Динамо – 12.50.
Отже, аналітики розрахували таку ймовірність результату матчу:
- перемога Барселони – 78%
- нічия – 14%
- перемога Динамо – 8%
Барселона – Динамо: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів