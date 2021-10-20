Камп Ноу. Барселона - Динамо смотреть онлайн трансляцию Лиги чемпионов

Вот это афиша! Сегодня в третьем туре Лиги чемпионов на "Камп Ноу" играют Барселона и Динамо.

Матч начинается в 19:45. Комментарии, фото, видеоповторы голов – в нашем онлайне Барселона – Динамо.

БАРСЕЛОНА – ДИНАМО ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

43’ Де Йонг отклеился от всех после подачи с углового и пробил головой выше ворот. 39’ ЭХ! Супряга классно перевел на Буяльского, но тому не дали принять мяч. 36’ Гол ГОЛ! Альба навесил на дальнюю штангу, где притаился Пике. Жерар забил первый гол Барсы в этой Лиге чемпионов. 36’ БУЩАН! Тащит Георгий удар Деста с острого угла! 35’ Фати активно разминается. Вероятно, в начале второго тайма Ансу выйдет. 33’ Барса пытается атаковать позиционно, но плотная оборона киевлян не дает ничего сделать! 27’ Опять пошла подача на дальнюю штангу и вновь Дест попытался пробить, но на этот раз не так удачно. 25’ Пошел неплохой заброс на Супрягу вперед, но Влад не смог выиграть в скорости у Пике. 21’ БУЩАН! Кипер киевлян тащит опасный удар Люка де Йонга с линии штрафной! Прижала Барса! 18’ ОПАСНО! Люк де Йонг мог открывать счет. Голландец пробил головой мимо ворот после навеса со штрафного. 15’ Де Пена переводил в штрафную. Туда пытался открыться Цыганков, но его опередил Тер Штеген. 12’ МОМЕНТ! Буяльский зацепился за мяч и откатил под удар Цыганкову. Тот набежал и пробил с линии штрафной, но Пике принял удар на себя. 8’ Киевляне очень компактно обороняется, что становится проблемой для хозяев поля. 6’ Барса много контролирует мяч в центре поля. Без продвижения к воротам киевлян. 2’ УУУУУУУУУУ! Дест мог открывать счет после навеса от Альбы, но не смог попасть в пустые ворота. 1’ Начало матча Поединок стартовал! Реклама

Вчера киевляне провели тренировку на стадионе в Барселоне:

Динамо после двух стартовых матчей в Лиге чемпионов занимает третье место в группе Е. Команда Мирчи Луческу набрала одно очко. Киевлянам очень нужен позитивный результат для того, чтобы оставаться в борьбе за плей-офф турнира.

Барселона идет на последнем месте. Команда в кризисе, у нее нет очков в Лиге чемпионов и плохо идут дела в чемпионате Испании (лишь седьмое место после восьми туров).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В Украине транслировать игру будет сервис MEGOGO.

Также посмотреть матч в прямом эфире можно на спутниковых каналах:

Матч ТВ (Россия)

Беларусь 5 (Беларусь)

BT Sport 1 (Великобритания)

5 Sport (Израиль)

Arena Sport 1 (Босния, Сербия)

Arena Sport 7 (Хорватия)

Cosmote Sport 2 (Греция)

Digi Sport 1 (Румыния)

Eleven Sports 2 (Португалия)

Nova Sport 3 (Чехия)

Sport 2 (Венгрия)

SportKlub 1 (Словения)

TSN Malta 6 (Мальта)

TV3 Sport (Дания)

Фотографии тренировки Динамо на "Камп Ноу":

КТО ФАВОРИТ

Хозяева. Коэффициент на победу Барселоны равен 1.26. Котировка на ничью – 6.90, на победу Динамо – 12.50.

Таким образом, аналитики рассчитали такую вероятность результата матча:

победа Барселоны – 78%

ничья – 14%

победа Динамо – 8%

Барселона – Динамо: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов