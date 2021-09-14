14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Барселона – Баварія: де дивитися суперматч Ліги чемпіонів

Олег Люлька
14 вересня, 14:42
Суперники Динамо і Бенфіки по групі E почнуть свій поєдинок на "Камп Ноу" сьогодні о 22:00 за київським часом. Каталонці постараються помститися Мюнхену за фіаско 2020 року

Барселона vs Баварія / Фото: Reuters

Барселона проти Баварії – матч з найгучнішою вивіскою стартового ігрового дня групового раунду Ліги чемпіонів. Онлайн Барселона – Баварія з відео голів доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ БАРСЕЛОНА – БАВАРІЯ

Матч Барселона – Баварія почнеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00. Пряму трансляцію матчу можна подивитися за допомогою платформи Megogo.

Юліан Нагельсман / Фото: Reuters

ХТО ФАВОРИТ

У Баварії невелика перевага: коефіцієнт на перемогу команди Юліана Нагельсмана – 2.00, на нічию – 4.00, на перемогу Барселони – 3.30. Виходячи з цих котирувань, ймовірність виграшу каталонців становить 29%, нічиєї – 24%, а виграшу мюнхенців – 47%.

Тренер Барселони Рональд Куман / Фото: Reuters

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Сумарну вартість складів Барселони і Баварії аналітики Transfermarkt оцінюють в півтора мільярда євро. При цьому один гравець мюнхенської команди, в середньому, на 7 млн євро дорожчий за одного футболіста каталонської.

СТАРІ РАХУНКИ

Минулого літа в 1/4 Ліги чемпіонів в Лісабоні Барселона зазнала ганебної поразки від Баварії з рахунком 2:8 і тепер точно хотіла б помститися.

"У них більше немає таких особливих гравців, як Мессі, але є інші гравці, здатні зробити результат. Ми готові до всього. Не думаю, що вони стали значно слабшими. У будь-якому разі ми хочемо взяти три очки", – заявив напередодні головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн.

Динамо – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

А кіпер мюнхенців Мануель Ноєр додав: "Такий матч – справжня бомба для першого туру".

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