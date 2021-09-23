Бальзам на душу патріотів. Усик заговорив українською мовою

Усик на пресконференції у Лондоні / Фото: REUTERS

Сьогодні в Лондоні пройшла пресконференція, присвячена майбутньому бою між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Український боксер прийшов на зустріч у костюмі Джокера.

Але не тільки цим здивував Олександр. На питання він відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті він зазвичай спілкується російською.

Нагадаємо, що після пресконференції боксери провели дуель поглядів, а потім потиснули один одному руки.

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Усика складе 3 млн фунтів (приблизно 3,5 млн євро), при цьому сума може вирости до 5 млн фунтів (близько 5,8 млн євро), якщо буде продано велику кількість платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа.