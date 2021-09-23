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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Бальзам на душу патріотів. Усик заговорив українською мовою

Андрій Трофімов
23 вересня, 19:13
Український боксер у Лондоні дав пресконференцію напередодні поєдинку за чемпіонські титули WBA, WBO, IBF з Ентоні Джошуа

Усик на пресконференції у Лондоні / Фото: REUTERS

Сьогодні в Лондоні пройшла пресконференція, присвячена майбутньому бою між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком. Український боксер прийшов на зустріч у костюмі Джокера.

Але не тільки цим здивував Олександр. На питання він відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті він зазвичай спілкується російською.

Нагадаємо, що після пресконференції боксери провели дуель поглядів, а потім потиснули один одному руки.

Раніше ми писали, що гарантований гонорар Усика складе 3 млн фунтів (приблизно 3,5 млн євро), при цьому сума може вирости до 5 млн фунтів (близько 5,8 млн євро), якщо буде продано велику кількість платних трансляцій бою з Ентоні Джошуа.

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