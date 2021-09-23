24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Бальзам на душу патриотов. Усик заговорил на украинском языке

Андрей Трофимов
23 сентября, 19:13
Украинский боксер в Лондоне дал пресс-конференцию накануне поединка за чемпионские титулы WBA, WBO, IBF с Энтони Джошуа

Усик на пресс-конференции в Лондоне / Фото: REUTERS

Сегодня в Лондоне прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему бою между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Украинский боксер пришел на встречу в костюме Джокера.

Но не только этим удивил Александр. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни он обычно общается на русском.

Напомним, что после пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов, а затем пожали друг другу руки.

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Усика составит 3 млн фунтов (примерно 3,5 млн евро), при этом сумма может вырасти до 5 млн фунтов (около 5,8 млн евро), если будет продано большое количество платных трансляций боя с Энтони Джошуа.

Реклама