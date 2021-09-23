Бальзам на душу патриотов. Усик заговорил на украинском языке

Усик на пресс-конференции в Лондоне / Фото: REUTERS

Сегодня в Лондоне прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему бою между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Украинский боксер пришел на встречу в костюме Джокера.

Но не только этим удивил Александр. На вопросы он отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни он обычно общается на русском.

Напомним, что после пресс-конференции боксеры провели дуэль взглядов, а затем пожали друг другу руки.

Ранее мы писали, что гарантированный гонорар Усика составит 3 млн фунтов (примерно 3,5 млн евро), при этом сумма может вырасти до 5 млн фунтов (около 5,8 млн евро), если будет продано большое количество платных трансляций боя с Энтони Джошуа.