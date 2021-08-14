14 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Бабуся зробила тату на честь перемоги онука на Олімпіаді-2020

Любомир Луканюк
14 серпня, 18:47
Іспанець Альберто Хінес Лопес став першим в історії чемпіоном Олімпійських ігор зі скелелазіння, бабуся спортсмена оригінально відзначила успіх свого онука

Тату на честь олімпійського чемпіона / Фото: Instagram

Першим в історії олімпійським чемпіоном зі скелелазіння став 18-річний іспанець Альберто Хінес Лопес. По поверненню додому хлопець розповів, що його бабуся на радощах від перемоги онука зробила татуювання з олімпійськими кільцями.

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Лопес з 10 років займається скелелазінням. У 2016 році, після оголошення про те, що скелелазіння включено в програму Олімпійських ігор в Токіо, він переїхав з Касереса в Барселону, щоб тренуватися заради потрапляння на найпрестижніші змагання.

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Він посів друге місце на Кубку світу з лазіння на трудність в загальному заліку 2019 року і виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи 2019 року по скелелазінню.

Насилу пройшов кваліфікацію в Токіо-2020 і сенсаційно став чемпіоном.

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