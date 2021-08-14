14 августа 17:00 О матче
Верес 1
Ворскла 1
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Бабушка сделала тату в честь победы внука на Олимпиаде-2020

Любомир Луканюк
14 августа, 18:47
Испанец Альберто Хинес Лопес стал первым в истории чемпионом Олимпийских игр в скалолазании, бабушка спортсмена оригинально отметила успех своего внука

Тату в честь олимпийского чемпиона / Фото: Instagram

Первым в истории олимпийским чемпионом по скалолазанию стал 18-летний испанец Альберто Хинес Лопес. По возвращению домой парень рассказал, что его бабушка на радостях от победы внука сделала татуировку с олимпийскими кольцами.

Читайте также: Из-за смерти! Конный спорт грозят убрать из Олимпиады

Лопес с 10 лет занимается скалолазанием. В 2016 году, после объявления о том, что скалолазание включено в программу Олимпийских игр в Токио, он переехал из Касереса в Барселону, чтобы тренироваться ради попадания на самые престижные соревнования.

Реклама

Он занял второе место на Кубке мира по лазанию на трудность в общем зачете 2019 года и выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы 2019 года по скалолазанию.

С трудом прошел квалификацию в Токио-2020 и сенсационно стал чемпионом.

Реклама