Бабушка сделала тату в честь победы внука на Олимпиаде-2020

Тату в честь олимпийского чемпиона / Фото: Instagram

Первым в истории олимпийским чемпионом по скалолазанию стал 18-летний испанец Альберто Хинес Лопес. По возвращению домой парень рассказал, что его бабушка на радостях от победы внука сделала татуировку с олимпийскими кольцами.

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Лопес с 10 лет занимается скалолазанием. В 2016 году, после объявления о том, что скалолазание включено в программу Олимпийских игр в Токио, он переехал из Касереса в Барселону, чтобы тренироваться ради попадания на самые престижные соревнования.

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Он занял второе место на Кубке мира по лазанию на трудность в общем зачете 2019 года и выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы 2019 года по скалолазанию.

С трудом прошел квалификацию в Токио-2020 и сенсационно стал чемпионом.