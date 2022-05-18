Айнтрахт проти Рейнджерса: хто фаворит у фіналі Ліги Європи

Айнтрахт та Рейнджерс посперечаються за трофей Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні у Севільї відбудеться фінал Ліги Європи. За трофей другого за значимістю єврокубку воюють німецький Айнтрахт і шотландський Рейнджерс. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Тим часом букмекери назвали фаворита зустрічі на "Рамон Санчес Пісхуан". На їхню думку, трофей дістанеться Айнтрахту. Коефіцієнт успіху німців становить 1.60, тоді як на Рейнджерс – 2.27. У відсотковому співвідношенні – 59% на 41%.

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Що ж до основного часу, то на Айнтрахт виставлено коефіцієнт 2.37, а на шотландців – 3.15. Нічия ж оцінюється в 3.40. Більше того, є ймовірність і серії пенальті, однак коефіцієнт на неї аж 5.80.

Айнтрахт упевнено пройшов дистанцію, жодного разу не програвши. У групі команда Гласнера стала першою у боротьбі Олімпіакосом, Фенербахче та Антверпеном, а у плей-офф пройшла вкрай непростих опонентів – Бетіс, Барселону та Вест Хем.

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Фінал ЛЄ Айнтрахт-Рейнджерс / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Рейнджерс починав шлях з кваліфікації, де пройшов Мальме та Алашкерт. У групі з Ліоном, Спартою та Брондбю шотландці виявилися другими.

А у плей-офф підопічним ван Бронхорста траплялися суперники різного рівня – Боруссія Дортмунд, Црвена Зірка, Брага та Лейпциг. Тож Айнтрахт стане третім німецьким суперником для клубу із Глазго.

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Раніше Айнтрахт одного разу виграв Кубок УЄФА. У 1980 році клуб із Франкфурта-на-Майні переграв у фіналі співвітчизників в особі Боруссії М. А ось Рейнджерс свій єдиний фінал турніру програв у 2008 році, програвши з рахунком 0:2.