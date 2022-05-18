Айнтрахт – Рейнджерс: о котрій і де дивитись фінал Ліги Європи

У головному матчі турніру Айнтрахт зіграє з Рейнджерс на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в Іспанії

Фінал ЛЄ Айнтрахт-Рейнджерс / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У середу, 18 травня, у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" Айнтрахт та Рейнджерс розіграють між собою трофей Ліги Європи. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись фінал Ліги Європи Айнтрахт – Рейнджерс.

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Побачити фінал Ліги Європи можна у прямому ефірі за допомогою відеосервісу MEGOGO.

На шляху до фіналу Айнтрахт не програв жодного матчу з 12. "Орли" вибили з розіграшу ЛЕ Бетіс, Барселону та команду Андрія Ярмоленка Вест Гем.

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Рейнджерс у нинішньому розіграші спеціалізувався на вибиванні німців. Дорогою у фінал "світло-сині" пройшли грізну дортмундську Боруссію та Лейпциг.

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Хто переможець. Аналітики букмекерських контор віддають належне обом суперникам. Більше шансів здобути престижний трофей у німецького клубу. Ось які котирування на майбутній матч: перемога Айнтрахта – 2:35, нічия – 3:35, перемога Рейнджерса – 3:25.

Коефіцієнт на результат матчу: