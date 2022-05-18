Айнтрахт – Рейнджерс: о котрій і де дивитись фінал Ліги Європи

У середу, 18 травня, у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" Айнтрахт та Рейнджерс розіграють між собою трофей Ліги Європи. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Де дивитись фінал Ліги Європи Айнтрахт – Рейнджерс.
Побачити фінал Ліги Європи можна у прямому ефірі за допомогою відеосервісу MEGOGO.
На шляху до фіналу Айнтрахт не програв жодного матчу з 12. "Орли" вибили з розіграшу ЛЕ Бетіс, Барселону та команду Андрія Ярмоленка Вест Гем.
Celebrating again on Wednesday night? @eintracht_eng | #UELfinal pic.twitter.com/xEffhpmAEU- UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 17, 2022
Рейнджерс у нинішньому розіграші спеціалізувався на вибиванні німців. Дорогою у фінал "світло-сині" пройшли грізну дортмундську Боруссію та Лейпциг.
What's happening here? @RangersFC | #UELfinal pic.twitter.com/0duzPFxaV1- UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 17, 2022
Хто переможець. Аналітики букмекерських контор віддають належне обом суперникам. Більше шансів здобути престижний трофей у німецького клубу. Ось які котирування на майбутній матч: перемога Айнтрахта – 2:35, нічия – 3:35, перемога Рейнджерса – 3:25.
Коефіцієнт на результат матчу:
- Перемога Айнтрахта – 1.71
- Перемога Рейнджерс – 2.21