Айнтрахт против Рейнджерса: кто фаворит в финале Лиги Европы

Айнтрахт и Рейнджерс поспорят за трофей Лиги Европы / Фото: Getty Images

Сегодня в Севилье состоится финал Лиги Европы. За трофей второго по значимости еврокубка сразятся немецкий Айнтрахт и шотландский Рейнджерс. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тем временем, букмекеры назвали фаворита встречи на "Рамон Санчес Писхуан". По их мнению, трофей достанется Айнтрахту. Коэффициент на успех немцев составляет 1.60, тогда как на Рейнджерс – 2.27. В процентном соотношении – 59% на 41%.

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Что же касается основного времени, то на Айнтрахт выставлен коэффициент 2.37, а на шотландцев – 3.15. Ничья же оценивается в 3.40. Более того, есть вероятность и серии пенальти, однако коэффициент на нее аж 5.80.

Айнтрахт уверенно прошел дистанцию, ни разу не проиграв. В группе команда Гласнера стала первой в борьбе Олимпиакосом, Фенербахче и Антверпеном, а в плей-офф прошла крайне непростых оппонентов – Бетис, Барселону и Вест Хэм.

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Финал ЛЕ Айнтрахт – Рейнджерс / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Рейнджерс же начинал путь с квалификации, где прошел Мальме и Алашкерт. В группе с Лионом, Спартой и Брондбю шотландцы оказались вторыми.

А в плей-офф подопечным ван Бронхорста попадались соперники разного уровня – Боруссия Дортмунд, Црвена Звезда, Брага и Лейпциг. Так что Айнтрахт станет третьим немецким соперником для клуба из Глазго.

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Ранее Айнтрахт однажды выигрывал Кубок УЕФА. В 1980 году клуб из Франкфурта-на-Майне переиграл в финале соотечественников в лице Боруссии М. А вот Рейнджерс свой единственный финал турнира проиграл в 2008 году, проиграв со счетом 0:2.