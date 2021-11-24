23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Автори першого гола киян у ЛЧ найкращі: оцінки матчу Динамо – Бавария

Сергій Шаховець
24 листопада, 08:50
Київське Динамо програло мюнхенській Баварії у домашньому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 1:2. Портал WhoScored оцінив дії футболістів обох команд

Денис Гармаш автор першого голу киян у Лізі чемпіонів / Фото: Getty Images

На засніженому полі НСК "Олімпійський" команда Луческу дала бій баварцям, але знову поступилася 1:2 і втратила шанси продовжити свої виступи у єврокубках.

Ми вели трансляцію онлайн Динамо – Баварія на нашому сайті.

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Авторитетний портал WhoScored виставив оцінки футболістам обох команд

Найвищі оцінки у складі "біло-синіх" здобули автори першого гола у нинішньому розіграші ЛЧ – вінгер Віктор Циганков (7.4), що зробив асист, і Денис Гармаш (7.3), який зумів пробити Ноєра.

Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

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Найгіршими гравцями стали Віталій Буяльський та Олександр Караваєв, які отримали від WhoScored за 6.1.

У складі мюнхенської Баварії найвищу оцінку отримав лівий захисник Альфонсо Девіс (7.8), а ось автор гола-красеня Роберт Левандовський заслужив на оцінку 7.6.

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Після п'яти зіграних поєдинків Динамо замикає квартет групи Е та залишає єврокубки. Наступний поєдинок киян проти Бенфіки не матиме турнірного значення, але "біло-синім" необхідно боротися за рейтингові очки для України.