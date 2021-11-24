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Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Милан --
24 ноября 22:00
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Реал --
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Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
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Заря --
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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Авторы первого гола киевлян в ЛЧ лучшие: оценки матча Динамо – Бавария

Сергей Шаховец
24 ноября, 08:50
Киевское Динамо проиграло мюнхенской Баварии в домашнем матче Лиги чемпионов со счетом 1:2. Портал WhoScored оценил действия футболистов обеих команд

Денис Гармаш автор первого гола киевлян в Лиге чемпионов / Фото: Getty Images

На заснеженном поле НСК "Олимпийский" команда Луческу дала бой баварцам, но опять уступила 1;2 и потеряла шансы продолжить свои выступления в еврокубках.

Мы вели трансляцию онлайн Динамо – Бавария на нашем сайте.

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Авторитетный портал WhoScored выставил оценки футболистам обеих команд.

Самые высокие оценки в составе "бело-синих" получили авторы первого гола в нынешнем розыгрыше ЛЧ – вингер Виктор Цыганков (7.4), сделавший асист, и Денис Гармаш (7.3), который сумел пробить Нойера.

Денис Гармаш забил первый гол Динамо в Лиге чемпионов / Фото: REUTERS

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Худшими игроками стали Виталий Буяльский и Александр Караваев, получившие от WhoScored по 6.1.

В составе мюнхенской Баварии самую высокую оценку получил левый защитник Альфонсо Дэвис (7.8), а вот автор гола-красавца Роберт Левандовски заслужил отметку 7.6.

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После пяти сыгранных поединков Динамо замыкает квартет группы Е и покидает еврокубки. Следующие поединок киевлян против Бенфики не будет иметь турнирного значение, но "бело-синим" необходимо бороться за рейтинговые очки для Украины.