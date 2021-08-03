Аварія на Олімпіаді! Британські велосипедистки в'їхали одна в одну, святкуючи рекорд

Аварія британок на Олімпіаді / Фото: Reuters
Під час попереднього заїзду в пасьюті британки встановили світовий рекорд (4:06.748), але так захопилися переможними емоціями, що безпосередньо на треку зіткнулися одна з одною.
В аварію потрапили Неа Еванс і Кеті Арчебальд.
На щастя, їхні травми виявилися несерйозними.
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Правда, більше радіти на Іграх британкам не довелося.
Уже в наступному заїзді їхній світовий рекорд побили німкені, які потім ще й оновили його в фіналі все з тієї ж Великою Британією (4:04,242), залишивши своїх суперниць зі "сріблом".
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