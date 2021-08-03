Авария на Олимпиаде! Британские велосипедистки въехали друг в друга, празднуя рекорд

Авария британок на Олимпиаде / Фото: Reuters
Во время предварительного заезда в пасьюте британки установили мировой рекорд (4:06.748), но при этом так увлеклись победными эмоциями, что прямо на треке столкнулись друг с другом.
В аварию попали Неа Эванс и Кэти Арчебальд.
К счастью, их травмы оказались несерьезными.
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Правда, больше радоваться на Играх британкам не пришлось.
Уже в следующем заезде их мировой рекорд побили немки, которые затем еще и обновили его в финале все с той же Великобританией (4:04,242), оставив своих соперниц с "серебром".
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