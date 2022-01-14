13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко 1
Атлетик 2
13 січня 21:45
Ліверпуль 0
Арсенал 0
13 січня 22:00
Мілан 3
Дженоа 1
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
15 січня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Манчестер Юнайтед --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Аутсайдера УПЛ очолив чемпіон Європи

Любомир Луканюк
14 січня, 14:39
Володимир Шаран зі збірною СРСР вигравав молодіжне Євро-1990, а Олександрію виводив у груповий етап Ліги Європи

Сьогодні футбольний клуб Минай із Закарпатської області оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став Володимир Шаран.

Шарану – 50 років. Має солідну футбольну кар'єру. Грав за Карпати, Динамо Київ, Дніпро. З молодіжною збірною СРСР ставав чемпіоном Європи 1990 року.

Реклама

Як тренер досягнув з Олександрією неймовірного успіху. Вигравав із клубом бронзові медалі чемпіонату України, брав участь у груповому етапі Ліги Європи.

Олівер Гласнер и Володимир Шаран / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Реклама

Раніше ми писали, що Минай відправив у відставку другого тренера за сезон. Закарпатська команда припинила співпрацю із Ігорем Леоновим. Минай під його керівництвом не зміг здобути жодної перемоги.

Після першого кола УПЛ Минай на передостанньому місці у турнірній таблиці.