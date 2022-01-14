Аутсайдера УПЛ очолив чемпіон Європи

Сьогодні футбольний клуб Минай із Закарпатської області оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став Володимир Шаран.

Шарану – 50 років. Має солідну футбольну кар'єру. Грав за Карпати, Динамо Київ, Дніпро. З молодіжною збірною СРСР ставав чемпіоном Європи 1990 року.

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Як тренер досягнув з Олександрією неймовірного успіху. Вигравав із клубом бронзові медалі чемпіонату України, брав участь у груповому етапі Ліги Європи.

Олівер Гласнер и Володимир Шаран / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

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Раніше ми писали, що Минай відправив у відставку другого тренера за сезон. Закарпатська команда припинила співпрацю із Ігорем Леоновим. Минай під його керівництвом не зміг здобути жодної перемоги.

Після першого кола УПЛ Минай на передостанньому місці у турнірній таблиці.