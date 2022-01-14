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Аутсайдера УПЛ возглавил чемпион Европы

Любомир Луканюк
14 января, 14:39
Владимир Шаран со сборной СССР выигрывал молодежное Евро-1990, а Александрию выводил в групповой этап Лиги Европы

Сегодня футбольный клуб Минай из Закарпатской области объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Владимир Шаран.

Шарану – 50 лет. У него солидная футбольная карьера. Играл за Карпаты, Динамо Киев, Днепр. С молодежной сборной СССР становился чемпионом Европы в 1990 году.

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Как тренер достиг с Александрией невероятного успеха. Выигрывал с клубом бронзовые медали чемпионата Украины, участвовал в групповом этапе Лиги Европы.

Оливер Гласнер и Владимир Шаран / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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Ранее мы писали, что Минай отправил в отставку второго тренера за сезон. Закарпатская команда прекратила сотрудничество с Игорем Леоновым. Минай под его руководством не сумел одержать ни одной победы.

После первого круга УПЛ Минай на предпоследнем месте в турнирной таблице.