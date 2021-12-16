Минай отправил в отставку второго тренера за сезон

Руководство Миная приняло решение расстаться с 54-летним специалистом. Тренер покинул должность по общему согласию.

Читайте также: Трансферная бомба! Луческу подтвердил переход Миколенко в клуб АПЛ

"Минай от всей души благодарит за работу Игоря Ивановича.

Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол, и только невезение привела к отсутствию побед и большего количества набранных очков за этот период.

У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такому результату.

Но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации", – сообщается в официальном заявлении Миная.