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Минай отправил в отставку второго тренера за сезон

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 декабря, 23:57
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Закарпатская команда прекратила сотрудничество с Игорем Леоновым. Минай под его руководством не сумел одержать ни одной победы
Игорь Леонов покинул закарпатский Минай
Игорь Леонов покинул закарпатский Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

Руководство Миная приняло решение расстаться с 54-летним специалистом. Тренер покинул должность по общему согласию.

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"Минай от всей души благодарит за работу Игоря Ивановича.

Считаем, что команда во главе с Леоновым демонстрировала хороший футбол, и только невезение привела к отсутствию побед и большего количества набранных очков за этот период.

У руководства клуба нет претензий к работе тренера и именно такому результату.

Но нынешнее турнирное положение требует соответствующих мер по улучшению ситуации", – сообщается в официальном заявлении Миная.

Напомним, что Игорь Леонов возглавил закарпатский клуб в октябре 2021 года, заменив на этом посту Василия Кобина.

Под руководством Леонова Минай провел 9 матчей, в которых 4 раза сыграл вничью и 5 поединков проиграл.

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После 18-ти туров Минай занимает 15-е место в УПЛ, имея в активе 10 очков.

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