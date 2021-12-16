Минай відправив у відставку другого тренера за сезон

Керівництво Миная вирішило розлучитися з 54-річним фахівцем. Тренер залишив посаду за спільною згодою.

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"Минай щиро дякує за роботу Ігоря Івановича.

Вважаємо, що команда на чолі з Леоновим демонструвала гарний футбол, і тільки доля невезіння призвела до відсутності перемог та більшої кількості набраних очок за цей період.

У керівництва клубу немає претензій до роботи тренера і саме такого результату.

Але нинішня турнірна ситуація вимагає відповідних заходів з метою покращення ситуації", – повідомляється в офіційній заяві Минаю.